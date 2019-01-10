Леганес Лунина хочет подписать еще одного украинца

Новости спорта: Леганес хочет приобрести украинского защитника Луго Василия Кравца.

Левый защитник испанского Луго и сборной Украины Василий Кравец может продолжить карьеру в Леганесе, сообщает AS.

Леганес должен договориться о трансфере украинца не только с Луго, за который сейчас выступает Кравец, но и с львовскими Карпатами, которым принадлежит 50 процентов прав футболиста. Именно это обстоятельство пока мешает осуществлению этого трансфера.

Если сделка состоится, то Луго и Карпаты поделят поровну между собой от 1,5 до 2 миллионов евро. Именно такую сумму Леганес готов заплатить за украинца.

В нынешнем сезоне Кравец сыграл 15 матчей за Луго в Сегунде, в которых отметился двумя результативными передачами.