УЕФА намерен ужесточить правила финансового фэйр-плей

Новости спорта: Клубам можно будет разделить платежи за трансферы не более чем на три года

УЕФА в ближайшее время может ужесточить правила финансового фэйр-плей. В настоящее время Союз европейских футбольных ассоциаций разрабатывает новое правило, касающееся сроков амортизации трансферов.

Предполагается, что по новым правилам клубы будут обязаны выплачивать всю сумму трансфера в течение максимум трех лет

В будущем по новым правилам клубам можно будет разделить платежи за трансферы не более чем на три года.

Напомним, ранее УЕФА подтвердил возможность исключения «Манчестер Сити» из Лиги чемпионов за нарушение правил финансового фейр-плей.