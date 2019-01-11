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Франков: Динамо уже определилось с потенциальными новичками

Франков: Динамо уже определилось с потенциальными новичками
08:38 Сегодня Телеграф matchday.ua

Новости спорта: Специалист рассказал, как обстоят дела с усилением атаки киевского клуба.

Главный редактор журнала «Футбол» Артем Франков поделился мнением о том, когда киевское «Динамо» усилит свою линию атаки.

«Работают, работают! Более того, селекция свое отработала. Дальше — конкретика переговоров», — написал Франков в своей конференции.

Можно предположить, что киевский клуб уже определился с потенциальными новичками и теперь ведет с ними переговоры.

Ранее Франков сообщал, что новый форвард может появиться в «Динамо» уже на первом учебно-тренировочном сборе команды, который состоится в Испании с 13-го по 26-е января.

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Все по теме:

Сборная Украины, ФФУ, Артем Франков, ФК Динамо (Киев).
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