Дедечко вернулся в Александрию

Новости спорта: 31-летний хавбек перешел в команду Владимира Шарана на правах свободного агента.

О сроке соглашения с «Александрией», за которую Дедечко уже выступал в 2016-м году, не сообщается. Ранее наставник «александрийцев» Владимир Шаран говорил о том, что с Дедечко достигнута договоренность о переходе в клуб.

В конце прошлого года Дедечко расторг контракт с хабаровским клубом – по обоюдному согласию сторон, получив статус свободного агента. В российской первой лиге Денис провел за армейцев 25 матчей, в которых забил пять мячей.

В межсезонье «Александрия», завершившая осеннюю часть чемпионата на третьем месте, усилила состав Валерием Лучкевичем.