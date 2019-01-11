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Дедечко вернулся в Александрию

Дедечко вернулся в Александрию
12:26 Сегодня Телеграф sport.ua Фото: Соцсети

Новости спорта: 31-летний хавбек перешел в команду Владимира Шарана на правах свободного агента.

О сроке соглашения с «Александрией», за которую Дедечко уже выступал в 2016-м году, не сообщается. Ранее наставник «александрийцев» Владимир Шаран говорил о том, что с Дедечко достигнута договоренность о переходе в клуб.

В конце прошлого года Дедечко расторг контракт с хабаровским клубом – по обоюдному согласию сторон, получив статус свободного агента. В российской первой лиге Денис провел за армейцев 25 матчей, в которых забил пять мячей.

В межсезонье «Александрия», завершившая осеннюю часть чемпионата на третьем месте, усилила состав Валерием Лучкевичем.

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Чемпионат Украины, ФК Александрия, УПЛ, Денис Дедечко.
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