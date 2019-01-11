УЕФА наказал соперника Динамо Олимпиакос

Новости спорта: Олимпиакос получил условное наказание и примет Динамо со зрителями.

Официальный сайт УЕФА опубликовал решение по поводу поведения фанатов Олимпиакоса во время матча против Милана в шестом туре группового этапа Лиги Европы.

Во время того матча фанаты жгли файеры.

Следующий матч еврокубков на стадионе Караискакис Олимпиакос проведет со зрителями, но получил условное наказание на два года. За последующее нарушение команда сыграет один матч без поддержки.

Также греческий клуб был оштрафован на 90 тысяч евро.

Встреча против Динамо в рамках 1/16 финала Лиги Европы состоится 14 февраля, ответный матч на НСК Олимпийский будет проведен 21 февраля.