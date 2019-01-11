Этой зимой Зинченко переедет в Испанию

Новости спорта: Наиболее вероятный вариант для продолжения карьеры Александра Зинченко - чемпионат Испании.

Полузащитник Манчестер Сити Александр Зинченко покинет стан "горожан" этой зимой. Об этом пишет Спорт День за Днем, ссылаясь на источник, приближенный к футболисту.

В Сити все еще не готовы сделать 22-летнего украинца игроком стартового состава.

Кроме того, сообщается, что наиболее вероятным вариантом для продолжения карьеры Зинченко является Испания.

"Александр уйдет, но пока не понятно куда. Наполи? Испания - это более реальный вариант", - цитирует издание слова источника.

Ранее сообщалось, что Зинченко может вернуться в Уфу.

Напомним, Зинченко помог Манчестер Сити разгромить Бертон, забив четвертый гол в своей карьере на клубном уровне.