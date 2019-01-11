Селезнев показал финты на первой тренировке в Малаге (Видео)

Новости спорта: Евгений Селезнев провел первую тренировку в испанской Малаге.

Украинский форвард Евгений Селезнев, который перешел из турецкого «Акхисара» в испанскую «Малагу», уже вовсю тренируется в новом клубе.

Интеграция 33-летнего форварда проходит успешно, о чем и сообщает официальный Twitter «Малаги».

Сегодня утром украинский форвард провел первое занятие с "анчоусами", готовясь к воскресной встрече с Сарагосой.

MCFTV| Seleznov se integra rápido No dura mucho dentro de los rondos #PrimerDía pic.twitter.com/2f1ZYsxRia — Málaga CF (@MalagaCF) 11 января 2019 г.

Напомним, Селезнев подписал с «анчоусами» контакт на 2,5 года. Но если новый клуб Евгения не выйдет в Примеру, украинец сможет покинуть команду раньше.