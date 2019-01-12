Сеск Фабрегас попрощался с Челси

Новости спорта: Сеск Фабрегас испытывает смешанные эмоции после перехода из Челси в Монако.

Полузащитник Сеск Фабрегас, который накануне перешёл из «Челси» в «Монако», попрощался с лондонским клубом. Напомним, 31-летний испанец подписал контракт с монегасками до 30 июня 2022 года.

«Испытываю смешанные эмоции из-за того, что пишу это сообщение. Всем в „Челси“. Владельцу Роману Абрамовичу, который приобрёл меня, моим товарищам по команде, которые помогли мне выиграть так много трофеев, сотрудникам клуба, которые облегчили мне жизнь в этом клубе, и всем болельщикам, которые заставляли меня чувствовать особенные эмоции каждый раз. Это было невероятное путешествие, и сейчас мне действительно грустно прощаться. Я буду скучать по каждому из вас. Желаю всего наилучшего и удачи в будущем», — написал Фабрегас на странице в «Твиттере».

Сеск выступал за «Челси» с лета 2014 года. Ранее он защищал цвета каталонской «Барселоны» и лондонского «Арсенала». В нынешнем сезоне английской Премьер-лиги хавбек принял участие в 6 матчах.