Сосредоточен и уверен: Кравец провел первую тренировку в Леганесе

Новости спорта: Украинский защитник Василий Кравец провел первую тренировку в испанском Леганесе.

Накануне украинский защитник Василий Кравец официально был объявлен игроком Леганеса.

В клуб Ла Лиги украинец перебрался из Луго, который на данный момент выступает во втором испанском дивизионе.

Как сообщает официальный аккаунт Леганеса в Twitter, 21-летний новичок клуба уже успел провести первую тренировку с командой и был представлен своим новым партнерам, среди которых есть и другой украинец Андрей Лунин.

Vasyl Kravets ya se entrena con sus nuevos compañeros en la Instalación Deportiva Butarque. #BienvenidoKravets #VamosLega pic.twitter.com/ReIKg4DCt7 — C.D. Leganés (@CDLeganes) 14 января 2019 г.

Кравец является воспитанником львовских Карпат, в которых пребывал до лета 2017-го, после чего в качестве свободного агента присоединился к испанскому Луго. Трансфер украинца в Леганес оценивается в 1,5 млн евро.

Украинский защитник может дебютировать за испанскую команду уже 16 января в ответном матче Кубка Испании, а уже через 4 дня, 20 января, Леганес сыграет на Камп Ноу против каталонской Барселоны.