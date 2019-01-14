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Звездный одноклубник Ярмоленко может продолжить карьеру в Китае

Звездный одноклубник Ярмоленко может продолжить карьеру в Китае
15:53 Сегодня Телеграф Спорт Арена

Новости спорта: Лидер Вест Хэма Марко Арнаутович может перейти в китайский Шанхай СИПГ.

Шанхай СИПГ увеличил предложение Вест Хэму за нападающего за Арнаутовича до 45 миллионов фунтов, сообщает The Times.

На прошлой неделе Молотобойцы отклонили предложение в размере 35 миллионов фунтов за австрийца от неназванного китайского клуба.

Сам 29-летний футболист может зарабатывать до 300 тысяч фунтов неделю, поэтому не скрывает своего желания покинуть команду.

В частности, об открытом желании форварда уехать в Китай накануне заявил его одноклубник Микейл Антонио.

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Арнаутович стал футболистом Вест Хэма летом 2017 года, перейдя из Сток Сити за 20 миллионов фунтов. В текущем сезоне сыграл за 17 матчей и забил 8 голов во всех турнирах.

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Всего в карьере именитого австрийца было 5 профессиональных клубов: в период с 2006 по 2010 год Марко выступал за Твенте, потом перебрался в Германию, где выступал за Вердер с 2010 по 2013 год, после чего поехал покорять АПЛ.

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ФК Вест Хэм Юнайтед, Футбол, АПЛ, Новости футбола, Марко Арнаутович.
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