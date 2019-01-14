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Вест Хэм нашел замену Арнаутовичу

Вест Хэм нашел замену Арнаутовичу
18:17 Сегодня Телеграф sport.ua

Новости спорта: Лондонский клуб готов пригласить Каллума Уилсона из "Борнмута".

В случае отъезда Марко Арнаутовича в Китай «Вест Хэм» попытается приобрести нападающего «Борнмута» и сборной Англии Каллума Уилсона.

На прошлой неделе «молотобойцы» отклонили предложение «Шанхай СИПГ» о покупке Арнаутовича в размере 35 миллионов фунтов, однако игрок настолько загорелся идеей о Китае, что не стал скрывать своих чувств.

Агент и брат 29-летнего игрока сборной Австрии Даниэль публично потребовал отпустить Марко в Китай, а после победы 1:0 над «Арсеналом» в субботу вингер «Вест Хэма» Мичейл Антонио признался, что в раздевалке команды тоже отлично осведомлены о намерениях Арнаутовича.

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Логично ожидать, что в скором времени китайские чемпионы вернутся с улучшенным предложением. Как сообщает Sky Sports, «Вест Хэм» будет готов отпустить свою звезду, если «Шанхай СИПГ» увеличит сумму до 50 млн. фунтов.

Если Арнаутович, которому готовы платить в Китае около 200 тыс. фунтов в неделю, действительно уйдет, «Вест Хэм» попытается незамедлительно приобрести на его место Каллума Уилсона, которого в это трансферное окно также связывают с переходом в «Челси».

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Футбол, АПЛ, ФК Борнмут, Новости футбола, Каллум Уилсон.
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