Вест Хэм нашел замену Арнаутовичу

Новости спорта: Лондонский клуб готов пригласить Каллума Уилсона из "Борнмута".

В случае отъезда Марко Арнаутовича в Китай «Вест Хэм» попытается приобрести нападающего «Борнмута» и сборной Англии Каллума Уилсона.

На прошлой неделе «молотобойцы» отклонили предложение «Шанхай СИПГ» о покупке Арнаутовича в размере 35 миллионов фунтов, однако игрок настолько загорелся идеей о Китае, что не стал скрывать своих чувств.

Агент и брат 29-летнего игрока сборной Австрии Даниэль публично потребовал отпустить Марко в Китай, а после победы 1:0 над «Арсеналом» в субботу вингер «Вест Хэма» Мичейл Антонио признался, что в раздевалке команды тоже отлично осведомлены о намерениях Арнаутовича.

Логично ожидать, что в скором времени китайские чемпионы вернутся с улучшенным предложением. Как сообщает Sky Sports, «Вест Хэм» будет готов отпустить свою звезду, если «Шанхай СИПГ» увеличит сумму до 50 млн. фунтов.

Если Арнаутович, которому готовы платить в Китае около 200 тыс. фунтов в неделю, действительно уйдет, «Вест Хэм» попытается незамедлительно приобрести на его место Каллума Уилсона, которого в это трансферное окно также связывают с переходом в «Челси».