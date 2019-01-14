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Виллем ІІ отказал Динамо в трансфере Соля

Виллем ІІ отказал Динамо в трансфере Соля
22:46 Сегодня Телеграф Спорт Арена

Новости спорта: Виллем не захотел продавать Соля в Динамо.

Виллем II отказывается отпускать Франа Соля в Динамо, сообщает Bd.nl. Нидерландский клуб отклонил предложение киевского клуба в размере 3 250 000 евро.

Испанец завтра вернется к тренировкам с командой. Игрок расстроен таким поворотом событий.

«Это была хорошая сделка для меня и моей семьи, мы могли обеспечить свое будущее. Я люблю Виллем ІІ, но предложение Динамо было слишком хорошим, чтобы его отклонить. Мне грустно».

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Ранее 26-летний футболист уже согласовал условия 5-летнего контракта с киевлянами и хотел продолжить свою карьеру в Динамо.

Фран Соль должен был присоединиться к Динамо в первой половине недели.

Испанец во всех турнирах нынешнего сезона провел за Виллем II 20 матчей, забил 17 голов.

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Фран Соль был одной из многих кандидатур, рассматриваемых Динамо, однако именно на его кандидатуре настаивал главный тренер киевлян Александр Хацкевич.

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ФК Динамо (Киев), Футбол, Новости футбола, Фран Соль.
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