Виллем ІІ отказал Динамо в трансфере Соля

Новости спорта: Виллем не захотел продавать Соля в Динамо.

Виллем II отказывается отпускать Франа Соля в Динамо, сообщает Bd.nl. Нидерландский клуб отклонил предложение киевского клуба в размере 3 250 000 евро.

Испанец завтра вернется к тренировкам с командой. Игрок расстроен таким поворотом событий.

«Это была хорошая сделка для меня и моей семьи, мы могли обеспечить свое будущее. Я люблю Виллем ІІ, но предложение Динамо было слишком хорошим, чтобы его отклонить. Мне грустно».

Ранее 26-летний футболист уже согласовал условия 5-летнего контракта с киевлянами и хотел продолжить свою карьеру в Динамо.

Фран Соль должен был присоединиться к Динамо в первой половине недели.

Испанец во всех турнирах нынешнего сезона провел за Виллем II 20 матчей, забил 17 голов.

Фран Соль был одной из многих кандидатур, рассматриваемых Динамо, однако именно на его кандидатуре настаивал главный тренер киевлян Александр Хацкевич.