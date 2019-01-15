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Наставник Олимпика Шевчук назвал тройку лучших тренеров современности

Наставник Олимпика Шевчук назвал тройку лучших тренеров современности
08:04 Сегодня Телеграф football24.ua Фото: ФК Олимпик

Новости спорта: Наставник донецкого Олимпика Вячеслав Шевчук рассказал, кого считает лучшими тренерами современности.

Главный тренер Олимпика Вячеслав Шевчук рассказал о своей тренерской философии.

"У меня никогда не было подробных конспектов и списка упражнений, хотя, безусловно, сохранились записи с периода сотрудничества с Луческу: мы с Мистером проработали 13 лет... Но вместе с тем, копировать никого не собираюсь, у меня свое видение игры и направление . Что же касается Сарри, то он один из сильнейших специалистов мира, так почему бы не взять у него что-то лучше?

Мой принцип прост: я должен учиться каждый день. Делал это, даже будучи игроком, и продолжаю придерживаться этого принципа, будучи тренером. Тот же Луческу учился в 65 и продолжает учиться до сих пор. Поэтому востребован, как и раньше, работает. Футбол не стоит на месте, и, если ты его любишь, никогда не потеряешь интерес.

Шевчук о новичках Олимпика: Будем просматривать по шесть-семь человек

Подсмотреть для себя кое-что интересное можно даже у детских тренеров. Главное – не стесняться. Развитие этого не воспринимает. Великие тренеры изучают футбол каждый день...

Тройка лучших футбольных тренеров на сегодня: Сарри, Гвардиола и Клопп".

Ранее сообщалось, что Шевчук нашел замену Руслану Ротаню, который возглавил молодежную сборную Украины.

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ФК Олимпик, Вячеслав Шевчук, Футбол, УПЛ, Новости футбола.
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