Стали известны соперники Десны на сборах в Турции

тали известны соперники Десны во время первого сбора в Турции, куда команда отправится 16 января после медобследования. Черниговцы проведут пять контрольных матчей.
20 января — Дунареа Калараси (Румыния)
21 января — Сабаил (Азербайджан)
25 января — Ольборг (Дания)
26 января — Приштина (Косово)
30 января — Младость Лучани (Сербия)
Ранее сообщалось о первых потерях команды в зимнее межсезонье. Также главный тренер Десны Александр Рябоконь прокомментировал возможное усиление команды.
Первый матч после зимнего перерыва Десна проведет на выезде с Арсеналом 23 февраля.
Черниговцы занимают 6-е место в турнирной таблице УПЛ, набрав 24 очка после 18 матчей.