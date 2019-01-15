Стали известны соперники Десны на сборах в Турции

Новости спорта: Стали известны планы черниговской Десны на тренировочные сборы в Турции.

тали известны соперники Десны во время первого сбора в Турции, куда команда отправится 16 января после медобследования. Черниговцы проведут пять контрольных матчей.

20 января — Дунареа Калараси (Румыния)

21 января — Сабаил (Азербайджан)

25 января — Ольборг (Дания)

26 января — Приштина (Косово)

30 января — Младость Лучани (Сербия)

Ранее сообщалось о первых потерях команды в зимнее межсезонье. Также главный тренер Десны Александр Рябоконь прокомментировал возможное усиление команды.

Первый матч после зимнего перерыва Десна проведет на выезде с Арсеналом 23 февраля.

Черниговцы занимают 6-е место в турнирной таблице УПЛ, набрав 24 очка после 18 матчей.