Скачать
Вторник, 15.01.2019
Плеханов: Плей-офф будет очень интересным, на загляденье
Плеханов: Плей-офф будет очень интересным, на загляденье
Свитолина не заметила Голубич в первом круге Australian Open
Свитолина не заметила Голубич в первом круге Australian Open
Владимир Кличко опроверг слухи о возвращении в ринг
Владимир Кличко опроверг слухи о возвращении в ринг
Официально. Матч Лиги Европы Шахтер - Айнтрахт состоится в Харькове
Официально. Матч Лиги Европы Шахтер - Айнтрахт состоится в Харькове

Два игрока Динамо попали в список самых перспективных футболистов Лиги Европы

Два игрока Динамо попали в список самых перспективных футболистов Лиги Европы
15:08 Сегодня Телеграф isport.ua

Новости спорта: Шапаренко и Миколенко были включены в подборку лучших молодых игроков группового этапа.

Пресс-служба Лиги Европы опубликовала подборку самых перспективных игроков текущего розыгрыша турнира по версии УЕФА.

В этом списке оказались защитник Динамо Виталий Миколенко и полузащитник киевлян Николай Шапаренко.

20-летний Шапаренко провел три матча на групповой стадии турнира, в которых забил один мяч. На счету 19-летнего Миколенко – 4 матча, 1 гол и 1 результативная передача.

Также в этот список вошли такие игроки, как Сэмюэл Чуквуэзе (Вильярреал), Кай Хавертц (Байер), Каллум Хадсон-Одои (Челси), Сандер Берге (Генк), Амаду Айдара (Зальцбург / РБ Лейпциг), Дани Ольмо (Динамо Загреб), Эмил Смит-Роу (Арсенал), Лука Йович (Айнтрахт) и Исмаила Сарр (Ренн).

Сегодня Соль прилетит в Киев для подписания контракта с Динамо

Ранее сообщалось, что Шапаренко и Миколенко вошли в топ-50 молодых талантов Европы.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

ФК Динамо (Киев), Футбол, Новости футбола, Виталий Миколенко, Николай Шапаренко.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Виллем ІІ отказал Динамо в трансфере Соля
02 ПСЖ повесил ценник на скандального футболиста
03 Промоутер Джошуа рассказал, кто может стать следующим соперником британца
04 Стало известно, когда состоится реванш Уайлдер - Фьюри
05 Президент Реала поставил жесткий ультиматум Федерации футбола Испании
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь