Два игрока Динамо попали в список самых перспективных футболистов Лиги Европы

Пресс-служба Лиги Европы опубликовала подборку самых перспективных игроков текущего розыгрыша турнира по версии УЕФА.

В этом списке оказались защитник Динамо Виталий Миколенко и полузащитник киевлян Николай Шапаренко.

20-летний Шапаренко провел три матча на групповой стадии турнира, в которых забил один мяч. На счету 19-летнего Миколенко – 4 матча, 1 гол и 1 результативная передача.

Также в этот список вошли такие игроки, как Сэмюэл Чуквуэзе (Вильярреал), Кай Хавертц (Байер), Каллум Хадсон-Одои (Челси), Сандер Берге (Генк), Амаду Айдара (Зальцбург / РБ Лейпциг), Дани Ольмо (Динамо Загреб), Эмил Смит-Роу (Арсенал), Лука Йович (Айнтрахт) и Исмаила Сарр (Ренн).

