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Вторник, 15.01.2019
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Рыкун, Тайсон, Девич: Маркевич составил свою символическую сборную

Рыкун, Тайсон, Девич: Маркевич составил свою символическую сборную
20:44 Сегодня Телеграф sport.ua

Новости спорта: Известный наставник выбрал 11 лучших игроков, которые играли под его руководством.

По словам Маркевича, с такой командой он выиграл бы чемпионат Украины минимум с десятью очками отрыва от второго места.

Символическая сборная Мирона Маркевича выглядит так:

«Давайте выберем состав по схеме 4-5-1. Голкипер – Богдан Стронцицкий. Оборона: Вильягра, Папа Гуйе, Езерский, Микитин. Два опорных полузащитника – Клейтон Шавьер и Слюсар. Почему он? Очень ровно играл и как человек – я на него мог положиться. Атакующие игроки – Соса справа, Рыкун в центре, Тайсон – слева. Нападающий – Марко Девич», - сказал Маркевич.

Ранее Маркевич рассказал, что «Днепр» не отпустил его в клуб из топ-чемпионата после финала Лиги Европы.

Напомним, УЕФА официально подтвердил, что первый матч 1/16 финала Лиги Европы Шахтер — Айнтрахт Франкфурт состоится в Харькове.

Руководители европейской организации, сообщили командам и болельщикам, что встреча пройдет 14 февраля на стадионе Металлист.

Подопечные Фонсеки уже вышли из отпуска и начали готовиться к первому официальному матчу в 2019. Изначально команда пройдет медосмотр и будет втягиваться в работы в Киеве, а уже 20 января "горняки" отправятся в турецкий Белек, где начнут первый этап подготовки, в ходе которого проведут два спарринга: с хорватским Хайдуком 22 января и с Карабахом 26 января и сразу после матча с азербайджанцами вернутся в Украину.

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Сборная Украины, Мирон Маркевич, Футбол, Новости футбола.
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