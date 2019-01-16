Левченко рассказал о самых сильных качествах Соля

Новости спорта: Эксперт Евгений Левченко поздравил Франа Соля с переходом в киевское Динамо.

"Динамо" все ближе к подписанию нападающего голландского "Виллема II" Франа Соля. Судя по всему, переход 26-летнего испанца, забившего 17 голов в 20 матчах сезона, — вопрос ближайших дней. О потенциальном новичке киевлян мы попросили рассказать живущего в Голландии нашего экс-сборника и бывшего игрока "Виллем II" Евгения Левченко.

"Начну с каламбура: Фран Соль сейчас в отличной форме, и в этом вся соль, — говорит Левченко. — Он играет на шикарном уровне, много и легко забивает, хорошо работает с мячом. Испанец не очень скоростной, но прекрасно знает, что и как делать в штрафной площади, всегда пытается найти лучшую позицию, имеет отличное голевое чутье, неплохо играет головой. При этом он не жадный: если необходимо, может обыграться с партнером. Если переход состоится, это будет хороший трансфер как для "Динамо", так и для Франа Соля. Думал, что он перейдет в "Фейе­ноорд", но Киев сделал более конкретное предложение. Насколько я знаю, в контракте предусмотрены серьезные бонусы, плюс контракт на 5 лет с ежегодным гарантированным участием в еврокубках — это тоже немаловажно.

Пока сложно говорить, насколько легко Соль адаптируется к манере игры "Динамо". В Голландии он адаптировался быстро. За счет своего трудолюбия и простого характера Фран сразу нашел общий язык с партнерами по команде, с тренерами, с журналистами и стал любимцем фанатов "Виллема", для которых его уход, конечно, станет ударом. Если не будет никаких казусов, то в "Динамо" у Соля должно сложиться все точно так же. Во всяком случае в нашем чемпионате такие футболисты — трудолюбивые, не "шлангующие", не заносчивые, легкие в общении — ценятся.

Что еще немаловажно, Соль не очень подвержен травмам, не "стеклянный" игрок. Пару лет назад у него были серьезные проблемы со здоровьем, но иного характера: у него обнаружили злокачественную опухоль в области паха. Но диагностировали на ранней стадии и вовремя сделали операцию. После курса лечения Фран Соль вернулся и с двойной силой стал доказывать, что он в порядке.

Не скажу, что Соль — супертехничный игрок. Он может обыграть защитника один в один, но как Месси или Суарес, в одиночку пройти полкоманды он, конечно, не сможет. У него отличное голевое чутье для замыкания фланговых прострелов, для подбора отскоков. Хорошо умеет выбрать позицию, обыграться в стенку, развернуться, пробить. Чем-то напоминает Жуниора Мораеса, но чуть помощнее и лучше играет головой. Такой игрок сможет усилить "Динамо".