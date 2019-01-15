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Экс-игрок сборной Украины поздравил Соля с переходом в Динамо

Экс-игрок сборной Украины поздравил Соля с переходом в Динамо
13:26 Сегодня Телеграф Спорт Арена

Новости спорта: Экс-футболист сборной Украины Евгений Левченко поздравил испанского форварда Соля с переходом в Динамо.

Бывший футболист сборной Украины Евгений Левченко, который большую часть своей карьеры провел в Голландии и сейчас проживает в этой стране, в своем Твиттере поздравил нападающего Виллема ІІ Франа Соля с переходом в киевское Динамо.

Поздравляю с переходом в Динамо Киев!!! Удачи в Украине! - написал Левченко в социальной сети.

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Сегодня стало известно о том, что клубы договорились между собой по поводу трансфера испанского форварда.

Ранее Левченко «отговаривал» Соля от перехода в Динамо.

В текущем сезоне форвард забил 17 голов в 20 матчах всех турниров за клуб, всего в составе Виллема ІІ на его счету 47 мячей в 88 матчах.

Фран Соль был одной из многих кандидатур, рассматриваемых Динамо, однако именно на его кандидатуре настаивал главный тренер киевлян Александр Хацкевич.

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Все по теме:

ФК Динамо (Киев), Футбол, Трансферы, УПЛ, Новости футбола, Фран Соль.
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