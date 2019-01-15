Экс-игрок сборной Украины поздравил Соля с переходом в Динамо

Бывший футболист сборной Украины Евгений Левченко, который большую часть своей карьеры провел в Голландии и сейчас проживает в этой стране, в своем Твиттере поздравил нападающего Виллема ІІ Франа Соля с переходом в киевское Динамо.
Поздравляю с переходом в Динамо Киев!!! Удачи в Украине! - написал Левченко в социальной сети.
Поздравляю @fran_sol9 с переходом в Динамо Киев!!! Удачи в Украине!— Levchenko Evgeniy (@elevchenko) 15 января 2019 г.
Сегодня стало известно о том, что клубы договорились между собой по поводу трансфера испанского форварда.
Ранее Левченко «отговаривал» Соля от перехода в Динамо.
В текущем сезоне форвард забил 17 голов в 20 матчах всех турниров за клуб, всего в составе Виллема ІІ на его счету 47 мячей в 88 матчах.
Фран Соль был одной из многих кандидатур, рассматриваемых Динамо, однако именно на его кандидатуре настаивал главный тренер киевлян Александр Хацкевич.