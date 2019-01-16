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Моуриньо прокомментировал завершение карьеры Чеха

Моуриньо прокомментировал завершение карьеры Чеха
12:56 Сегодня Телеграф ua-football.com

Новости спорта: Экс-тренер Челси прокомментировал выступления бывшего голкипера Челси и Арсенала.

Жозе Моуриньо прокомментировал заявление Петра Чеха о завершении профессиональной карьеры в конце текущего сезона.

“Я горжусь тем, что в период тренерской карьеры в Челси мне удалось поработать с таким голкипером. Он один из величайших футболистов в истории игры. Спасибо Петр, тебя будет не хватать”. - цитирует Моуринью Sky Sports

Моуринью и Чех прибыли в Челси летом 2004 года и в первом же сезоне выиграли титул Премьер-лиги.

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Летом Арсенал подписал Бернда Лено и Петр Чех стал резервным кипером. В этом сезоне Чех провел всего 10 матчей за лондонский Арсенал, в которых пропустил 7 мячей.

Раннее, сообщалось что Петр Чех завершит карьеру по окончанию сезона.

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ФК Арсенал (Лондон), ФК Челси, Футбол, Петр Чех, Жозе Моуриньо, Новости футбола.
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