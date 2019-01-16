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Мане: Уверен, что Ливерпуль будет чемпионом Англии

Мане: Уверен, что Ливерпуль будет чемпионом Англии
14:52 Сегодня Телеграф championat.com

Новости спорта: Один из лидеров Ливерпуля Садио Мане уверен в успехе своей команды в нынешнем сезоне АПЛ.

Нападающий Ливерпулья Садио Мане признался, что уверен в чемпионстве своей команды в нынешнем сезоне.

По словам игрока, тот факт, что Ливерпуль не смог стать чемпионом несколько лет назад только добавил футболистам сил.

"Я уверен, что мы будем чемпионами Англии. Каждое утро я иду на тренировочную базу без мыслей о том, что мы не победим. Мы готовы показать, что мы - лучшая команда в АПЛ. Несколько лет назад у Ливерпуля была возможность выиграть чемпионский титул, но этого не удалось сделать. Но я считаю, что это помогло нам прийти туда, где мы находимся в настоящее время", - цитирует форварда Sky Sports.

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Сейчас Ливерпуль лидирует в турнирной таблице АПЛ на четыре очка опережая ближайшего соперника.

Ранее тренер Манчестер Сити Пеп Гвардиола признался, что его команде сложно конкурировать с Ливерпулем в АПЛ.

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ФК Ливерпуль, Футбол, Новости футбола, Садио Мане.
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