Агент: Коноплянка покинет Шальке

Новости спорта: Евгений Коноплянка, скорее всего, продолжит свои выступления в чемпионате Турции по футболу.

Агент ФИФА Алааддин Гювен Мемис заявил, что футболист сборной Украины по и немецкого Шальке Евгений Коноплянка вскоре переберется в турецкий Бешикташ.

За последнее время Коноплянка является одним из важнейших игроков в украинском футболе. Бешикташ и Фенербахче пытались подписать Коноплянку. Он обязательно уйдет из Шальке. Евгений договорился с Бешикташем. Переговоры между клубами продолжаются", - цитирует агента Ajansspor.

В нынешнем сезоне 29-летний хавбек сыграл за немецкую команду 14 поединков во всех турнирах, где отличился 2 ассистами.