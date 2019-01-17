Футболисты Манчестер Юнайтед поклоняются Де Хеа (Видео)

Манчестер Юнайтед одержал победу над Тоттенхэмом в минувшем туре английской Премьер-лиги.
Героем встречи стал голкипер манкунианцев Давид Де Хеа, который сделал 11 сейвов в этом поединке (рекорд в нынешнем розыгрыше АПЛ).
Your tools for the day are ready, @D_DeGea. #DaveSaves @VLindelof pic.twitter.com/yQfB5ZAUDa
— Manchester United (@ManUtd) 10 января 2019 г.
Оценили отменную игру вратаря и одноклубники – на одной из тренировок "красных дьяволов" его встречали, будто настоящего героя. А защитник Виктор Линделеф и вовсе отдал дать испанцу, присев на колени и протянув необходимую экипировку.