Футболисты Манчестер Юнайтед поклоняются Де Хеа (Видео)

Манчестер Юнайтед одержал победу над Тоттенхэмом в минувшем туре английской Премьер-лиги.

Героем встречи стал голкипер манкунианцев Давид Де Хеа, который сделал 11 сейвов в этом поединке (рекорд в нынешнем розыгрыше АПЛ).

Your tools for the day are ready, @D_DeGea. #DaveSaves @VLindelof pic.twitter.com/yQfB5ZAUDa

— Manchester United (@ManUtd) 10 января 2019 г.