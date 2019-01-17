Футболисты Манчестер Юнайтед поклоняются Де Хеа (Видео)

Новости спорта: В минувшем поединке Тоттенхэм – Манчестер Юнайтед безоговорочно лучшим игроком матча был голкипер "красных дьяволов" Давид Де Хеа.

Манчестер Юнайтед одержал победу над Тоттенхэмом в минувшем туре английской Премьер-лиги.

Героем встречи стал голкипер манкунианцев Давид Де Хеа, который сделал 11 сейвов в этом поединке (рекорд в нынешнем розыгрыше АПЛ).

Оценили отменную игру вратаря и одноклубники – на одной из тренировок "красных дьяволов" его встречали, будто настоящего героя. А защитник Виктор Линделеф и вовсе отдал дать испанцу, присев на колени и протянув необходимую экипировку.