Скачать
Четверг, 17.01.2019
Ювентус победил Милан в матче за Суперкубок Италии
Ювентус победил Милан в матче за Суперкубок Италии
УХЛ. Динамо добыло рекордную победу над Ледяными Волками
УХЛ. Динамо добыло рекордную победу над Ледяными Волками
Официально: Кроуфорд и Хан назвали дату боя
Официально: Кроуфорд и Хан назвали дату боя
Australian Open-2019: завтра на корт выйдут Свитолина и Ястремская
Australian Open-2019: завтра на корт выйдут Свитолина и Ястремская

Футболисты Манчестер Юнайтед поклоняются Де Хеа (Видео)

Футболисты Манчестер Юнайтед поклоняются Де Хеа (Видео)
06:40 Сегодня Телеграф football.ua

Новости спорта: В минувшем поединке Тоттенхэм – Манчестер Юнайтед безоговорочно лучшим игроком матча был голкипер "красных дьяволов" Давид Де Хеа.

Манчестер Юнайтед одержал победу над Тоттенхэмом в минувшем туре английской Премьер-лиги.

Героем встречи стал голкипер манкунианцев Давид Де Хеа, который сделал 11 сейвов в этом поединке (рекорд в нынешнем розыгрыше АПЛ).

Гарри Кейн получил серьезную травму и не поможет Тоттенхэму в Лиге чемпионов

Тоттенхэм - Манчестер Юнайтед 0:1: видео гола и обзор матча (Видео)

Оценили отменную игру вратаря и одноклубники – на одной из тренировок "красных дьяволов" его встречали, будто настоящего героя. А защитник Виктор Линделеф и вовсе отдал дать испанцу, присев на колени и протянув необходимую экипировку.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

ФК Манчестер Юнайтед, Футбол, Видео, АПЛ, Новости футбола, Давид Де Хеа.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Ювентус победил Милан в матче за Суперкубок Италии
02 Биатлон. Состав сборной Украины на мужской и женский спринт в Рупольдинге
03 Футболиста Тоттенхэма арестовали перед матчем с Манчестер Юнайтед
04 Хоккей. Женская сборная Украины победила команду Бельгии
05 Месси в срочном порядке слетал в Италию
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь