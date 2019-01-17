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Бразильский футболист потерял сознание после удара молнии

Бразильский футболист потерял сознание после удара молнии
08:07 Сегодня Телеграф isport.ua

Новости спорта: Поединок Кубка Сан-Паулу пришлось прервать на 47-й минуте из-за инцидента на поле.

Во время матча молодежного Кубка Сан-Паулу в Бразилии произошел драматичный случай. Защитник футбольного клуба Агуа Санта Энрике потерял сознание в начале второго тайма.

Как сообщает ESPN, на 47-й минуте матча в стадион ударила молния. Вследствие чего Энрике стало плохо, и он был вынужден отправиться на скамейку запасных. Там он и потерял сознание.

По словам бразильца, он очнулся в машине скорой помощи, где доктора сообщили, что с Энрике все в порядке. Несмотря на то, что сейчас он чувствует себя нормально, ему все-таки предстоит пройти ряд медицинских процедур.

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Это не первый драматичный инцидент за последнее время, который случился на футбольном поле. Ранее сообщалось, что в Аргентине игрок жестоко избил арбитра до потери сознания.

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Футбол, Новости футбола, Санта Энрике, Кубок Сан-Паулу.
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