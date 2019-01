Бразильский футболист потерял сознание после удара молнии

Во время матча молодежного Кубка Сан-Паулу в Бразилии произошел драматичный случай. Защитник футбольного клуба Агуа Санта Энрике потерял сознание в начале второго тайма.

Как сообщает ESPN, на 47-й минуте матча в стадион ударила молния. Вследствие чего Энрике стало плохо, и он был вынужден отправиться на скамейку запасных. Там он и потерял сознание.

По словам бразильца, он очнулся в машине скорой помощи, где доктора сообщили, что с Энрике все в порядке. Несмотря на то, что сейчас он чувствует себя нормально, ему все-таки предстоит пройти ряд медицинских процедур.

This is the horrifying moment Brazilian footballer Henrique was struck by lightning during an under-20 game in Sao Paolo



He made a full recovery pic.twitter.com/PKnHBpqvYM