Челси подпишет Игуаина и отдаст Морату в Атлетико

Новости спорта: Подходит к завершению главная сага зимнего трансферного окна.

Как сообщает AS, сегодня начинается финальный этап главной трансферной саги зимнего окна. Начнется все в Лондоне.

Челси договорился с Ювентусом о переходе Игуаина на Стэмфорд Бридж. Сегодня в Лондоне должны вестись финальные переговоры между 4-мя сторонами данного трансфера: Челси, Ювентус, Милан, Игуаин. Сообщается, что переговоры решат все детали и так согласованного трансфера.

Следовательно, после завершения трансфера Игуаина, Челси сразу же откроют переговоры с мадридским Атлетико о передаче нападающего Альваро Мораты. Ранее сообщалось, что испанский нападающий уже согласовал условия личного контракта с "матрасниками".

Мадридскому клубу осталось также решить вопрос с уходом из команды Желсона Мартинша и Николы Калинича, уход которых должен очистить зарплатную ведомость клуба.

Сообщалось, что на Мартинш может перебраться в Милан, а Севилья отказалась от Калинича