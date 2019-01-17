Реал избавился от конкурента Лунина

Новости спорта: Голкипер Реала Кико Касилья перешел в Лидс.

Испанский голкипер Кико Касилья стал игроком "Лидс Юнайтед". Британский клуб объявил о трансфере стража ворот.

32-летний вратарь заключил контракт на четыре с половиной года - до лета 2023-го. Сумма трансфера не разглашается.

Кико Касилья в последние три с половиной сезона защищал цвета "Реала", однако не являлся там основным. В текущем сезоне он не провел ни одного официального матча за первую команду "сливочных". За три предыдущих чемпионата Касилья выходил на поле всего в 25 играх Примеры.

Напомним, что испанская пресса считает уход Касильи первым шагом "Реала" на пути к возвращению из аренды украинца Андрея Лунина.