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Четверг, 17.01.2019
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Реал избавился от конкурента Лунина
14:10 Сегодня Телеграф ua-football.com

Новости спорта: Голкипер Реала Кико Касилья перешел в Лидс.

Испанский голкипер Кико Касилья стал игроком "Лидс Юнайтед". Британский клуб объявил о трансфере стража ворот.

32-летний вратарь заключил контракт на четыре с половиной года - до лета 2023-го. Сумма трансфера не разглашается.

Кико Касилья в последние три с половиной сезона защищал цвета "Реала", однако не являлся там основным. В текущем сезоне он не провел ни одного официального матча за первую команду "сливочных". За три предыдущих чемпионата Касилья выходил на поле всего в 25 играх Примеры.

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Напомним, что испанская пресса считает уход Касильи первым шагом "Реала" на пути к возвращению из аренды украинца Андрея Лунина.

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ФК Реал, Футбол, Новости футбола, Кико Касилья.
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