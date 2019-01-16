Реал принял важное решение по Лунину

Новости спорта: Реал пока не собирается возвращать украинского голкипера из аренды в Леганесе.

Мадридский Реал не собирается возвращать голкипера Андрея Лунина из Леганеса, за который украинец выступает на правах аренды в нынешнем сезоне.

Основным вратарем Сливочных в этом сезоне является Тибо Куртуа, а его сменщиком считается Кейлор Навас. Роль третьего голкипера в команде принадлежала Кико Касилье, однако испанец в ближайшее время должен стать игроком Лидса.

Тем не менее, руководство мадридского клуба не планирует возвращать Лунина из аренды, как сообщалось ранее, а сделает третьим вратарем Луку Зидана, который находится в структуре Реала с 2014 года.

Также сообщалось, что Уэска хочет арендовать Лунина до конца сезона.

Лунин в составе Леганеса в нынешнем сезоне сыграл лишь 4 матча во всех турнирах.