Реал в ближайшее время планирует избавиться от конкурента Лунина

Новости спорта: Резервный вратарь Реала Кико Касилья в ближайшее время покинет "королевский" клуб.

После того, как "Реал" летом купил Тибо Куртуа и Андрея Лунина, 32-летний испанский голкипер Кико Касилья оказался лишним в мадридском клубе.

Сразу пристроить вратаря "Реалу" не удалось, но в зимнее трансферное окно, похоже, нашелся покупатель.

По данным британских СМИ, с конца прошлой недели переговоры с мадридским клубом ведет "Лидс". Стороны пришли к соглашению по основным вопросам, осталось уладить формальности. Ожидается, что в ближайшие дни трансфер будет завершен.

В персоне Касильи заинтересован главный тренер "Лидса" Марсело Бьелса, под руководством которого "Юнайтед" лидируют во втором по рангу дивизионе и являются одними из главных претендентов на повышение в классе. В текущем сезоне вратарь не сыграл ни одного матча, однако в целом у него более чем богатый опыт - только в составе "Эспаньола", из которого переходил в "Реал" в 2015-м, он сыграл 126 матчей, 41 из которых отстоял на ноль.

Напомним, в данный момент украинский голкипер Андрей Лунин проводит сезон в аренде в составе Леганеса, а на днях Леганес пополнил свой состав еще одним украинцем.