Лунин отказался досрочно возвращаться в Реал

Ранее стало известно, что "сливочные"хотят досрочно вернуть украинца в команду в связи с трансфером голкипера Кико Касильи в "Лидс Юнайтед", сообщает Marca.
Несмотря на отсутствие регулярной игровой практики, Лунин доволен своим положением в "Леганесе". Тренерский штаб команды тоже не имеет претензий к 19-летнему игроку. Клуб планирует арендовать вратаря ещё на сезон.
В нынешней кампании Андрей принял участие в двух матчах испанской Примеры. В его активе два сейва и ни одного пропущенного мяча.
"Реал», набрав 33 очка, занимает четвёртое место в турнирной таблице чемпионата Испании, "Леганес" (22) — 13-е.