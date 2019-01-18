Косовский стал новым тренером Ворсклы

Новости спорта: Полтавский клуб сменил тренера команды U21.

Виталий Косовский назначен на должность нового тренера молодежной команды Ворсклы, сообщает официальный сайт украинского клуба.

Бывший футболист киевского Динамо подписал контракт с полтавчанами на полтора года.

На этом посту 45-летний специалист сменил Александра Омельчука, который покинул команду после многолетней работы.

До последнего времени Косовский занимал должность помощника главного тренера Динамо U19 Игоря Костюка.

После 18 туров Ворскла U21 находится на шестой строчке в турнирной таблице молодежного чемпионата Украины.