Агент ФИФА о трансферах Коноплянки и Ракицкого

Новости спорта: В пятницу, 18-го января, появилась информация о том, что Ярослав Ракицкий может перейти в "Зенит".

При этом российский клуб, по информации "Чемпионата", готов заплатить 10 миллионов евро. Кроме того, в последнее время активно распространялась информация о том, что у Евгения Коноплянки были предложения не только от "Бешикташа", но и "Фенербахче".

Агент ФИФА Алааддин Гювен Мемис прокомментировал FootBoom ситуацию с украинскими футболистами. - Ярослав Ракицкий договорился с "Зенитом", поэтому в чемпионат Турции он не перейдёт. Что касается Евгения Коноплянки, то переговоры с ним вёл только "Бешикташ".

Отметим, что Евгений Коноплянка может быть представлен в качестве игрока "Бешикташа" уже сегодня вечером. Он будет получать 3,2 миллиона евро в турецком клубе.