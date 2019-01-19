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Милан отпустит Игуаина в Челси и подпишет Пентека из Дженоа

Милан отпустит Игуаина в Челси и подпишет Пентека из Дженоа
07:33 Сегодня Телеграф isport.ua

Новости спорта: Руководство Милана пытается найти забивного форварда для клуба.

Футболист Милана и сборной Аргентины Гонсало Игуаин, принадлежащий туринскому Ювентусу, окажется в лондонском Чесли в ближайшие 24 часа, утверждает Football-italia.net.

Сумма трансфера пока неизвестна, однако сообщается, что такой трансфер стал возможным благодаря тому, что миланская команда договорилась с Дженоа о переходе форварда Кшиштофа Пентека, который также будет выступать в "россонери" на правах аренды, с правом выкупа за 40 млн евро.

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Отметим, что в Милане Гонсало сыграл 22 матча, в которых отметился 8-ю голами и отдал 3 ассиста, а Пентек за Дженоа в 21 игре забил 19 раз и отличился 1-й результативной передачей.

Раннее сообщалось, что Игуаин устроил прощальную вечеринку с игроками Милана.

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ФК Милан, ФК Челси, Гонсало Игуаин, ФК Дженоа, Футбол, Новости футбола.
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