Милан отпустит Игуаина в Челси и подпишет Пентека из Дженоа

Новости спорта: Руководство Милана пытается найти забивного форварда для клуба.

Футболист Милана и сборной Аргентины Гонсало Игуаин, принадлежащий туринскому Ювентусу, окажется в лондонском Чесли в ближайшие 24 часа, утверждает Football-italia.net.

Сумма трансфера пока неизвестна, однако сообщается, что такой трансфер стал возможным благодаря тому, что миланская команда договорилась с Дженоа о переходе форварда Кшиштофа Пентека, который также будет выступать в "россонери" на правах аренды, с правом выкупа за 40 млн евро.

Отметим, что в Милане Гонсало сыграл 22 матча, в которых отметился 8-ю голами и отдал 3 ассиста, а Пентек за Дженоа в 21 игре забил 19 раз и отличился 1-й результативной передачей.

Раннее сообщалось, что Игуаин устроил прощальную вечеринку с игроками Милана.