Экс-наставник Мариуполя Севидов возглавил болгарский клуб

Новости спорта: Украинский специалист должен помочь команде остаться в высшем дивизионе.

49-летний украинский специалист Александр Севидов официально представлен в качестве главного тренера болгарской команды "Верея" из Старой Загоры. Помощником Севидова станет Александр Мартюк.

Напомним, что последним местом работы Севидова был "Мариуполь" в сезоне 2016/2017. Также специалист тренировал донецкий "Металлург", каменскую "Сталь", "Крымтеплицу", "Гелиос", "Говерлу", "Карпаты", "Металлист" и молдовский "Зимбру".

"Верея" занимает последнее 14-е место в чемпионате Болгарии, набрав только 5 очков после 20-ти туров.

"Ситуация сложная, но мы будем бороться за то, чтобы остаться в высшем дивизионе, пока у нас есть шансы", – заявил после назначения Севидов.

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