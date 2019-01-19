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Экс-наставник Мариуполя Севидов возглавил болгарский клуб

Экс-наставник Мариуполя Севидов возглавил болгарский клуб
09:29 Сегодня Телеграф Сегодня

Новости спорта: Украинский специалист должен помочь команде остаться в высшем дивизионе.

49-летний украинский специалист Александр Севидов официально представлен в качестве главного тренера болгарской команды "Верея" из Старой Загоры. Помощником Севидова станет Александр Мартюк.

Напомним, что последним местом работы Севидова был "Мариуполь" в сезоне 2016/2017. Также специалист тренировал донецкий "Металлург", каменскую "Сталь", "Крымтеплицу", "Гелиос", "Говерлу", "Карпаты", "Металлист" и молдовский "Зимбру".

"Верея" занимает последнее 14-е место в чемпионате Болгарии, набрав только 5 очков после 20-ти туров.

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"Ситуация сложная, но мы будем бороться за то, чтобы остаться в высшем дивизионе, пока у нас есть шансы", – заявил после назначения Севидов.

Ранее мы писали, что главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп подарил болельщику на 104-летие билет матч Премьер-лиги против "Кристал Пэлас".

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Футбол, Александр Севидов, Новости футбола, ФК Мариуполь, ФК Верей.
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