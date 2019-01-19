Экс-форвард Ворсклы Сергийчук рассказал, почему перешел в Десну

Новости спорта: Украинский форвард Михаил Сергийчук рассказал подробности перехода в черниговскую Десну.

27-летний нападающий Михаил Сергийчук рассказал о своём решении перейти в "Десну".

- Мне этот коллектив не чужд, ведь здесь выступают два моих кума. Общался с ними, когда переходил в "Десну".

За эти два дня у меня ещё не было личной беседы с Александром Рябоконем, чтобы конкретно обсудить какой-то вопрос. Но тот футбол, в который играет "Десна", мне импонирует. Думаю, никаких проблем не будет. Сборы есть сборы, нужно выравнять физические кондиции, а потом наигрывать связи, которые должны давать результат в чемпионате, - сказал Сергийчук в интервью телеканалу "Футбол 1".

Напомним, первую часть сезона форвард провёл в Полтаве. Принял участие в 10 матчах текущего розыгрыша Премьер-лиги, результативными действиями не отметился.