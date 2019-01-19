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Экс-форвард Ворсклы Сергийчук рассказал, почему перешел в Десну

Экс-форвард Ворсклы Сергийчук рассказал, почему перешел в Десну
11:39 Сегодня Телеграф

Новости спорта: Украинский форвард Михаил Сергийчук рассказал подробности перехода в черниговскую Десну.

27-летний нападающий Михаил Сергийчук рассказал о своём решении перейти в "Десну".

- Мне этот коллектив не чужд, ведь здесь выступают два моих кума. Общался с ними, когда переходил в "Десну".

За эти два дня у меня ещё не было личной беседы с Александром Рябоконем, чтобы конкретно обсудить какой-то вопрос. Но тот футбол, в который играет "Десна", мне импонирует. Думаю, никаких проблем не будет. Сборы есть сборы, нужно выравнять физические кондиции, а потом наигрывать связи, которые должны давать результат в чемпионате, - сказал Сергийчук в интервью телеканалу "Футбол 1".

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Напомним, первую часть сезона форвард провёл в Полтаве. Принял участие в 10 матчах текущего розыгрыша Премьер-лиги, результативными действиями не отметился.

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Футбол, УПЛ, ФК Десна, Новости футбола, Михаил Сергийчук.
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