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Десна подпишет несколько именитых исполнителей

Десна подпишет несколько именитых исполнителей
07:51 Сегодня Телеграф Спорт Арена

Новости спорта: Экс-футболист Ворсклы Михаил Сергийчук и бывший игрок Динамо Андрей Богданов летят с черниговской Десной на сборы в Турцию.

Десна планирует отправиться в Турцию на первый учебно-тренировочный сбор.

По информации Footboom, с командой Александра Рябоконя на сбор полетят бывший форвард Ворсклы Михаил Сергийчук и полузащитник Андрей Богданов, в декабре покинувший польскую Арку. Завтра они могут подписать контракт с клубом.

В Турции тренерский штаб Десны также планирует просмотреть хавбека Руха Михаила Козака и защитника Калуша Анатолия Ульянова.

Усилить черниговскую команду может и защитник Василий Прийма, с которым планирует прекратить сотрудничество Заря.

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В свою очередь, защитник Антон Братков в Турцию не полетел и может покинуть расположение клуба.

Соперники Десны на сборах:

В январе сообщалось, что Десну могут покинуть сразу несколько исполнителей. Позже в Чернигове подтвердили уход полузащитника Луки Коберидзе.

Десна замыкает топ-6 УПЛ, опережая Мариуполь лишь по количеству забитых и пропущенных. У черниговцев 24 очка после 18 встреч.

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Футбол, Андрей Богданов, УПЛ, ФК Десна, Новости футбола, Михаил Сергийчук.
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