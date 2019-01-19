Динамо - Бохум: видео онлайн-трансляция матча

Новости спорта: Прямая видео трансляция товарищеского матча Динамо - Бохум.

Сегодня, 19 января, киевское "Динамо" проведет свой первый контрольный матч в ходе первого в 2019 году учебно-тренировочного сбора в Испании. Начало игры в 17:00 по киевскому времени.

Соперником киевлян станет немецкий "Бохум" - команда из одноименного города Северной Рейн-Вестфалии.

Видео-трансляция матча:

"Бохум" сейчас занимает 8 место во Второй Бундеслиге. От лидера - "Гамбурга" (37 очков), спарринг-партнер Динамо отстает на 10 пунктов, имея 27 очков. В то же время "Бохум" более чем надежно огражден от понижения в классе, ведь 3 последних команды Второй Бундеслиги ("Дуйсбург", "Магдебург" и "Ингольштадт") имеют соответственно 13, 11 и 10 очков.