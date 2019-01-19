Скачать
Суббота, 19.01.2019
Ломаченко обязали провести бой против Кроллы
Ломаченко обязали провести бой против Кроллы
Свитолина в тяжелейшем матче обыграла Шуай Чжан на Australian Open
Свитолина в тяжелейшем матче обыграла Шуай Чжан на Australian Open
Динамо - Бохум: видео онлайн-трансляция матча
Динамо - Бохум: видео онлайн-трансляция матча
Пакьяо - Бронер: результаты взвешивания
Пакьяо - Бронер: результаты взвешивания

Шахтер и Зенит не могут договориться о цене трансфера Ракицкого

Шахтер и Зенит не могут договориться о цене трансфера Ракицкого
14:42 Сегодня Телеграф sport.ua Фото: ФК Шахтер

Новости спорта: Предлагаемая питерским клубом цена за защитника не устраивает Шахтер.

Как удалось выяснить Sport.ua, переговорный процесс между "Шахтером" и "Зенитом" по поводу трансфера защитника дончан Ярослава Ракицкого немного застопорился.

Главная причина – клубы якобы не могут прийти к общему знаменателю относительно компенсации за игрока. По нашим данным, цена, предлагаемая "Зенитом", не устраивает чемпионов Украины. Однако речь идет не о существенной цифре, поэтому вероятность, что клубы все-таки могут договориться, довольно велика.

Стала известна зарплата Ракицкого в Зените

Что же касается самого Ракицкого, то, по имеющейся информации, он не против перебраться в Санкт-Петербург.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

ФК Шахтер, ФК Зенит, Футбол, Новости футбола, Ярослав Ракицкий.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Следующий бой Усика состоится в апреле
02 Хорхе Линарес - Пабло Сезар Кано. Видео нокаута
03 Пакьяо - Бронер: гонорары боксеров
04 Пакьяо - Бронер: результаты взвешивания
05 Названы причины возможного ухода Ракицкого из Шахтера
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь