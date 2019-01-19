Шахтер и Зенит не могут договориться о цене трансфера Ракицкого

Новости спорта: Предлагаемая питерским клубом цена за защитника не устраивает Шахтер.

Как удалось выяснить Sport.ua, переговорный процесс между "Шахтером" и "Зенитом" по поводу трансфера защитника дончан Ярослава Ракицкого немного застопорился.

Главная причина – клубы якобы не могут прийти к общему знаменателю относительно компенсации за игрока. По нашим данным, цена, предлагаемая "Зенитом", не устраивает чемпионов Украины. Однако речь идет не о существенной цифре, поэтому вероятность, что клубы все-таки могут договориться, довольно велика.

Что же касается самого Ракицкого, то, по имеющейся информации, он не против перебраться в Санкт-Петербург.