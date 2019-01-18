Стала известна зарплата Ракицкого в Зените

Центральный защитник сборной Украины Ярослав Ракицкий в ближайшее время может стать футболистом российского Зенита.
Ранее сообщалось, что питерский клуб готов приобрести Ракицкого за 12 миллионов евро уже этой зимой. Football.ua стало известно, что 29-летний футболист уже согласовал личный контракт с Зенитом и будет зарабатывать в этом клубе 3 миллиона евро в год.
Ракицкий является воспитанником Шахтера. В этом сезоне 29-летний игрок провел в "оранжево-черной" футболке 16 матчей во всех турнирах и забил 1 гол.