Стала известна зарплата Ракицкого в Зените

Новости спорта: Защитник Шахтера и сборной Украины Ярослав Ракицкий все ближе к переходу в Зенит.

Центральный защитник сборной Украины Ярослав Ракицкий в ближайшее время может стать футболистом российского Зенита.

Ранее сообщалось, что питерский клуб готов приобрести Ракицкого за 12 миллионов евро уже этой зимой. Football.ua стало известно, что 29-летний футболист уже согласовал личный контракт с Зенитом и будет зарабатывать в этом клубе 3 миллиона евро в год.

Ракицкий является воспитанником Шахтера. В этом сезоне 29-летний игрок провел в "оранжево-черной" футболке 16 матчей во всех турнирах и забил 1 гол.