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Сульшер повторил рекорд Анчелотти и Гвардиолы

Сульшер повторил рекорд Анчелотти и Гвардиолы
20:40 Сегодня Телеграф championat.com

Новости спорта: «Манчестер Юнайтед» одержал победу в матче 23-го тура английской Премьер-лиги с «Брайтон энд Хоув Альбион».

Встреча прошла в Манчестере на стадионе «Олд Траффорд» и завершилась со счётом 2:1.

Эта победа стала для «красных дьяволов» шестой подряд в АПЛ после увольнения португальского специалиста Жозе Моуринью и назначения бывшего игрока клуба Уле-Гуннара Сульшера на должность исполняющего обязанности главного тренера.

45-летний норвежец стал третьим тренером в истории, одержавшим шесть побед в первых шести матчах во главе команды Премьер-лиги. Ранее подобное удавалось только Карло Анчелотти («Челси») и Хосепу Гвардиоле («Манчестер Сити»).

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Сульшер может превзойти достижение именитых специалистов уже в следующем туре, если «Манчестер Юнайтед» 29 января на своём поле обыграет «Бёрнли».

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ФК Манчестер Юнайтед, АПЛ, Новости футбола, Уле-Гуннар Сульшер.
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