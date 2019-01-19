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ПСЖ устроил разгром в чемпионате Франции 9:0 (Видео)

ПСЖ устроил разгром в чемпионате Франции 9:0 (Видео)
22:37 Сегодня Телеграф championat.com

Новости спорта: Хет-трики Мбаппе и Кавани помогли «ПСЖ» разгромить «Генгам» со счётом 9:0.

В матче 21-го тура французской Лиги 1 «ПСЖ» принимал «Генгам». Встреча прошла в Париже на стадионе «Парк де Пренс» и завершилась со счётом 9:0 в пользу хозяев.

Нападающий Неймар стал автором двух голов. По хет-трику оформили форварды Килиан Мбаппе и Эдинсон Кавани. Ещё один мяч забил защитник Тома Мёнье.

Победная серия «ПСЖ» в чемпионате Франции достигла трёх матчей. «Генгам» потерпел второе поражение в последних трёх встречах.

Парижский клуб, набрав 53 очка, продолжает возглавлять турнирную таблицу Лиги 1, команда из Генгама (14) занимает последнее, 20-е место.

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В следующем туре чемпионата Франции «Генгам» на своём стадионе 26 января сыграет с «Реймсом», а «ПСЖ» на следующий день дома встретится с «Ренном».

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ФК ПСЖ, Лига 1, Чемпионат Франции, Новости футбола.
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