ПСЖ устроил разгром в чемпионате Франции 9:0 (Видео)

Новости спорта: Хет-трики Мбаппе и Кавани помогли «ПСЖ» разгромить «Генгам» со счётом 9:0.

В матче 21-го тура французской Лиги 1 «ПСЖ» принимал «Генгам». Встреча прошла в Париже на стадионе «Парк де Пренс» и завершилась со счётом 9:0 в пользу хозяев.

Нападающий Неймар стал автором двух голов. По хет-трику оформили форварды Килиан Мбаппе и Эдинсон Кавани. Ещё один мяч забил защитник Тома Мёнье.

Победная серия «ПСЖ» в чемпионате Франции достигла трёх матчей. «Генгам» потерпел второе поражение в последних трёх встречах.

Парижский клуб, набрав 53 очка, продолжает возглавлять турнирную таблицу Лиги 1, команда из Генгама (14) занимает последнее, 20-е место.

В следующем туре чемпионата Франции «Генгам» на своём стадионе 26 января сыграет с «Реймсом», а «ПСЖ» на следующий день дома встретится с «Ренном».