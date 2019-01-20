В воскресенье, 20 января, на футбольных полях разных стран будут сыграны матчи чемпионатов. В Англии Манчестер Сити Зинченко отправится в гости к Хаддерсфилду, а Тоттенхэм - к Фулхэму.
В Испании Барселона принимает Леганес Лунина и Кравца. А вот в Германии пока еще Шальке Коноплянки принимает Вольфсбург.
Футбол. Расписание матчей 20 января | воскресенье
Чемпионат Англии Премьер-лига 23-й тур
15:30 Хаддерсфилд Таун - Ман Сити
18:00 Фулхэм - Тоттенхэм
Чемпионат Испании Примера 20-й тур
13:00 Реал Бетис - Жирона
17:15 Вильярреал - Атлетик
19:30 Райо Вальекано - Реал Сосьедад
19:30 Леванте - Реал Вальядолид
21:45 Барселона - Леганес
Чемпионат Германии Бундеслига 18-й тур
16:30 Нюрнберг - Герта
19:00 Шальке - Вольфсбург
Чемпионат Италии Серия А 20-й тур
13:30 Фрозиноне - Аталанта
16:00 Фиорентина - Сампдория
16:00 СПАЛ - Болонья
19:00 Кальяри - Эмполи
21:30 Наполи - Лацио
Чемпионат Франции Лига 1 21-й тур
16:00 Ренн - Монпелье
18:00 Анже - Нант
18:00 Кан - Марсель
20:00 Бордо - Дижон
22:00 Сент-Этьен - Лион
Чемпионат Португалии Примейра Лига 18-й тур
17:00 Авеш - Витория С
19:30 Боавишта - Портимоненси
22:00 Риу Аве - Фейренси
Чемпионат Нидерландов Эредивизи 18-й тур
13:15 Виллем-II - НАК Бреда
15:30 Эммен - ПСВ Эйндховен
15:30 Де Графсхап - Фортуна Ситтард
17:45 Аякс - Херенвен