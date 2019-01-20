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Воскресенье, 20.01.2019
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Футбол. Расписание матчей 20 января

Футбол. Расписание матчей 20 января
14:23 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт

Новости спорта: Представляем расписание футбольных матчей, которые пройдут 20 января.

В воскресенье, 20 января, на футбольных полях разных стран будут сыграны матчи чемпионатов. В Англии Манчестер Сити Зинченко отправится в гости к Хаддерсфилду, а Тоттенхэм - к Фулхэму. 

В Испании Барселона принимает Леганес Лунина и Кравца. А вот в Германии пока еще Шальке Коноплянки принимает Вольфсбург.

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Футбол. Расписание матчей 20 января | воскресенье

Чемпионат Англии Премьер-лига 23-й тур

15:30 Хаддерсфилд Таун - Ман Сити

18:00 Фулхэм - Тоттенхэм

Чемпионат Испании Примера 20-й тур

13:00 Реал Бетис - Жирона

17:15 Вильярреал - Атлетик

19:30 Райо Вальекано - Реал Сосьедад

19:30 Леванте - Реал Вальядолид

21:45 Барселона - Леганес

Феноменальный гол Каземиро в обзоре матча Реал - Севилья (Видео)

Чемпионат Германии Бундеслига 18-й тур

16:30 Нюрнберг - Герта

19:00 Шальке - Вольфсбург

Чемпионат Италии Серия А 20-й тур

13:30 Фрозиноне - Аталанта

16:00 Фиорентина - Сампдория

16:00 СПАЛ - Болонья

19:00 Кальяри - Эмполи

21:30 Наполи - Лацио

Чемпионат Франции Лига 1 21-й тур

16:00 Ренн - Монпелье

18:00 Анже - Нант

18:00 Кан - Марсель

20:00 Бордо - Дижон

22:00 Сент-Этьен - Лион

Чемпионат Португалии Примейра Лига 18-й тур

17:00 Авеш - Витория С

19:30 Боавишта - Портимоненси

22:00 Риу Аве - Фейренси

Чемпионат Нидерландов Эредивизи 18-й тур

13:15 Виллем-II - НАК Бреда

15:30 Эммен - ПСВ Эйндховен

15:30 Де Графсхап - Фортуна Ситтард

17:45 Аякс - Херенвен

Динамо обыграло Бохум: дубль Русина и гол Цыганкова

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ФК Манчестер Сити, Футбол, АПЛ, Новости футбола.
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