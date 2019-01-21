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Ювентус нацелился на защитника Манчестер Юнайтед

Ювентус нацелился на защитника Манчестер Юнайтед
09:22 Сегодня Телеграф football.ua

Новости спорта: Итальянец Маттео Дармиан должен вернуться в Турин сначала на правах аренды.

Ювентус достиг принципиальной договоренности с МЮ об аренде 29-летнего флангового защитника Маттео Дармиана, сообщает Goal.com.

Для завершения перехода осталось утрясти некоторые формальности. Англичане хотят добавить возможность автоматического продления контракта с Дармианом на еще один сезон.

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Ювентус заплатит 2-3 миллиона евро за аренду Дармиана и сможет выкупить его, доплатив еще около 8

Дармиан уже несколько трансферных окон является трансферной целью Ювентуса. В его услугах заинтересован лично главный тренер бьянконери Массимилиано Аллегри.

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Переход Дармиана позволит Леонардо Спинаццоле уйти в Болонью.

В нынешнем сезоне Маттео сыграл лишь в 6 матчах за Манчестер Юнайтед во всех турнирах.

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ФК Манчестер Юнайтед, ФК Ювентус, Футбол, Новости футбола, Маттео Дармиан.
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