Ювентус нацелился на защитника Манчестер Юнайтед

Ювентус достиг принципиальной договоренности с МЮ об аренде 29-летнего флангового защитника Маттео Дармиана, сообщает Goal.com.
Для завершения перехода осталось утрясти некоторые формальности. Англичане хотят добавить возможность автоматического продления контракта с Дармианом на еще один сезон.
Ювентус заплатит 2-3 миллиона евро за аренду Дармиана и сможет выкупить его, доплатив еще около 8
Дармиан уже несколько трансферных окон является трансферной целью Ювентуса. В его услугах заинтересован лично главный тренер бьянконери Массимилиано Аллегри.
Переход Дармиана позволит Леонардо Спинаццоле уйти в Болонью.
В нынешнем сезоне Маттео сыграл лишь в 6 матчах за Манчестер Юнайтед во всех турнирах.