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Барселона близка к неожиданному трансферу

Барселона близка к неожиданному трансферу
17:42 Сегодня Телеграф

Новости спорта: Барселона договорилась об аренде полузащитника Сассуоло Кевина-Принса Боатенга.

Каталонский клуб заплатит за аренду 31-летнего футболиста 2 миллиона евро, а в конце сезона сможет его выкупить за 8 миллионов евро. Об этом сообщает Gianlucadimarzio.com.

Боатенг уже выступал в Испании. В сезоне 2016/17 полузащитник сыграл 28 матчей за Лас-Пальмас, забив 10 голов.

В текущем сезоне игрок сборной Ганы провел 15 поединков за Сассуоло, отметившись 5 голами.

Барселона после 20 туров возглавляет турнирную таблицу Примеры, отрыв от второго Атлетико составляет 5 очков.

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Интересно, что Сассуоло может заменить Боатенга экс-игроком Шахтера Факундо Феррейрой.

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ФК Барселона, Примера, Кевин-Принс Боатенг, Новости футбола.
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