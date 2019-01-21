Барселона близка к неожиданному трансферу

Новости спорта: Барселона договорилась об аренде полузащитника Сассуоло Кевина-Принса Боатенга.

Каталонский клуб заплатит за аренду 31-летнего футболиста 2 миллиона евро, а в конце сезона сможет его выкупить за 8 миллионов евро. Об этом сообщает Gianlucadimarzio.com.

Боатенг уже выступал в Испании. В сезоне 2016/17 полузащитник сыграл 28 матчей за Лас-Пальмас, забив 10 голов.

В текущем сезоне игрок сборной Ганы провел 15 поединков за Сассуоло, отметившись 5 голами.

Барселона после 20 туров возглавляет турнирную таблицу Примеры, отрыв от второго Атлетико составляет 5 очков.

Интересно, что Сассуоло может заменить Боатенга экс-игроком Шахтера Факундо Феррейрой.