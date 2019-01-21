Милан поднялся в зону Лиги чемпионов

Новости спорта: «Милан» победил «Дженоа» и поднялся в зону Лиги чемпионов.

В матче 20-го тура чемпионата Италии «Милан» победил «Дженоа» со счётом 2:0. Встреча состоялась в Генуе на стадионе «Луиджи Феррарис». Матч обслуживал арбитр Даниэле Орсато.

Счёт на 72-й минуте открыл Фабио Борини, которому ассистировал Андреа Конти. В конце встречи преимущество миланского клуба закрепил Сусо с паса Патрика Кутроне.

Благодаря победе «Милан», набрав 34 очка, поднялся на четвёртое место в турнирной таблице итальянского национального чемпионата. Напомним, что четвёртое место даёт путёвку в Лигу чемпионов. «Дженоа» (20) остался на 14-м месте.

Следующий матч «Милан» проведёт на своём поле с «Наполи». Встреча состоится 26 января. «Дженоа» предстоит выездная игра с «Эмполи», которая пройдёт 28 января.