Хаддерсфилд официально представил нового главного тренера

Новости спорта: «Хаддерсфилд Таун» на официальном сайте объявил о назначении немецкого специалиста Яна Зиверта на пост главного тренера команды.

Английский "Хаддерсфилд" объявил о назначении Яна Зиверта на пост главного тренера команды. Ранее немецкий специалист возглавлял вторую команду дортмундской "Боруссии". Контракт Зиверта рассчитан на два с половиной сезона до лета 2021 года.

36-летний немец заменит Дэвида Вагнера, который покинул состав "терьеров" на прошлой неделе после 3,5 лет управления командой.

14 января стало известно, что «Хаддерсфилд» расторг контракт с главным тренером Давидом Вагнером по взаимному согласию сторон.

#htafc is delighted to announce the appointment of Jan Siewert as its new Head Coach.



The 36-year-old joins The Terriers from @BVB II, where he held the position of Head Coach, signing a contract running until the summer of 2021.



https://t.co/UhMJHvZdFK (AT) pic.twitter.com/qhuAVOAb1P — Huddersfield Town (@htafcdotcom) 21 января 2019 г.

После 23 туров «Хаддерсфилд Таун» набрал 11 очков и занимает последнее, 20-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. Лидером соревнований на данный момент является «Ливерпуль», в активе которого 60 очков.