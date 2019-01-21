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Хаддерсфилд официально представил нового главного тренера

Хаддерсфилд официально представил нового главного тренера
20:39 Сегодня Телеграф terrikon.com

Новости спорта: «Хаддерсфилд Таун» на официальном сайте объявил о назначении немецкого специалиста Яна Зиверта на пост главного тренера команды.

Английский "Хаддерсфилд" объявил о назначении Яна Зиверта на пост главного тренера команды. Ранее немецкий специалист возглавлял вторую команду дортмундской "Боруссии". Контракт Зиверта рассчитан на два с половиной сезона до лета 2021 года.

36-летний немец заменит Дэвида Вагнера, который покинул состав "терьеров" на прошлой неделе после 3,5 лет управления командой.

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14 января стало известно, что «Хаддерсфилд» расторг контракт с главным тренером Давидом Вагнером по взаимному согласию сторон.

После 23 туров «Хаддерсфилд Таун» набрал 11 очков и занимает последнее, 20-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. Лидером соревнований на данный момент является «Ливерпуль», в активе которого 60 очков.

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АПЛ, Новости футбола, ФК Хаддерсфилд.
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