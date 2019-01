Хаддерсфилд официально представил нового главного тренера

Английский "Хаддерсфилд" объявил о назначении Яна Зиверта на пост главного тренера команды. Ранее немецкий специалист возглавлял вторую команду дортмундской "Боруссии". Контракт Зиверта рассчитан на два с половиной сезона до лета 2021 года.

36-летний немец заменит Дэвида Вагнера, который покинул состав "терьеров" на прошлой неделе после 3,5 лет управления командой.

14 января стало известно, что «Хаддерсфилд» расторг контракт с главным тренером Давидом Вагнером по взаимному согласию сторон.

#htafc is delighted to announce the appointment of Jan Siewert as its new Head Coach.



The 36-year-old joins The Terriers from @BVB II, where he held the position of Head Coach, signing a contract running until the summer of 2021.



https://t.co/UhMJHvZdFK (AT) pic.twitter.com/qhuAVOAb1P

— Huddersfield Town (@htafcdotcom) 21 января 2019 г.