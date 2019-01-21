Кевин-Принс Боатенг переходит в Барселону

Новости спорта: Боатенг подтвердил переход в Барселону и уже хочет забить Реалу.

Звезда "Сассуоло" Кевин-Принс Боатенг подтвердил информацию, что он близок к трансферу в "Барселону". Ганец поблагодарил свой бывший клуб и сделал вызывающее заявление мадридскому "Реалу" в интервью Sky Sport.

"Спасибо "Сассуоло". Теперь я хочу забить "Реалу" в Эль Классико", - заявил 31-летний нападающий.

Боатенг перейдет в "Барселону" на правах аренды, за что каталонцы заплатят "Сассуоло" два миллиона евро, а по окончании сезона "Барса" сможет выкупить все трансферные права на игрока за восемь миллионов евро.

В текущем сезоне бывшей игрок сборной Ганы провел 13 матчей, забил четыре гола и стал автором голевой передачи в итальянской Серии А.