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Кевин-Принс Боатенг переходит в Барселону

Кевин-Принс Боатенг переходит в Барселону
22:29 Сегодня Телеграф Фото: Твиттер

Новости спорта: Боатенг подтвердил переход в Барселону и уже хочет забить Реалу.

Звезда "Сассуоло" Кевин-Принс Боатенг подтвердил информацию, что он близок к трансферу в "Барселону". Ганец поблагодарил свой бывший клуб и сделал вызывающее заявление мадридскому "Реалу" в интервью Sky Sport.

"Спасибо "Сассуоло". Теперь я хочу забить "Реалу" в Эль Классико", - заявил 31-летний нападающий.

Боатенг перейдет в "Барселону" на правах аренды, за что каталонцы заплатят "Сассуоло" два миллиона евро, а по окончании сезона "Барса" сможет выкупить все трансферные права на игрока за восемь миллионов евро.

Хачериди близок к уходу из ПАОКа

В текущем сезоне бывшей игрок сборной Ганы провел 13 матчей, забил четыре гола и стал автором голевой передачи в итальянской Серии А.

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ФК Барселона, Примера, Кевин-Принс Боатенг, Новости футбола.
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