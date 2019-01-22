Коноплянка вернулся к тренировкам с Шальке

Новости спорта: Украинский полузащитник из-за простуды пропустил матч против «Вольфсбурга».

Украинский полузащитник «Шальке» Евгений Коноплянка вернулся к тренировкам с немецкой командой. «Шальке» в Twitter выложил видеоролик, на котором Коноплянка занимается с другими футболистами команды.

Украинец из-за простуды не смог сыграть в первом официальном матче клуба из Гельзенкирхена в новом году против «Вольфсбурга» (2:1).

Напомним, «Шальке» выставил Коноплянку на трансфер. Активный интерес к Коноплянке проявил «Бешикташ», который предлагает украинцу зарплату 3,2 миллиона евро в год.

В нынешнем сезоне Коноплянка сыграл за «Шальке» 14 матчей во всех турнирах и отличился 2 результативными передачами.