Вернидубу - 53 года: Самый необычный подарок - серебряная булава

Сегодня тренеру «Зари» Юрию Вернидубу исполняется 53 года, а наставник рассказал о том, как планирует праздновать, а также о самом необычном подарке от команды. Об этом сообщает zbirna.com.
— Январь — период подготовки к сезону. Когда последний раз отмечали именины дома?
— Совсем недавно, на 50-летие.
— Сегодня у «Зари» будет праздничный ужин?
— Возможно, вечером соберемся буквально на часик тренерским штабом, пообщаемся. Работа, прежде всего. Отдыхать будем после окончания сезона.
— Подопечным можно будет употребить больше сладостей?
— По традиции заказывается большой торт. Задуем свечи и поделим его на всю команду (улыбается).
— Какой самый необычный подарок получали в день рождения?
— Наверное, от команды на 50 лет — серебряную козацкую булаву, которая красуется в моем кабинете.
— Сбор в Турции набирает обороты?
— Да. Слава Богу все живи-здоровы. Единственный минус заключается в том, что погода сейчас не балует, идут дожди. Хотя поля пока в нормальном состоянии, мы вчера провели два занятия.
Напомним, суд приговорил Роналду к 23 месяцам тюрьмы условно и огромного штрафа.