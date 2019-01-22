Вернидубу - 53 года: Самый необычный подарок - серебряная булава

Новости спорта: Тренер «Зари» Юрий Вернидуб рассказал о праздновании дня рождения.

Сегодня тренеру «Зари» Юрию Вернидубу исполняется 53 года, а наставник рассказал о том, как планирует праздновать, а также о самом необычном подарке от команды. Об этом сообщает zbirna.com.

— Январь — период подготовки к сезону. Когда последний раз отмечали именины дома?

— Совсем недавно, на 50-летие.

— Сегодня у «Зари» будет праздничный ужин?

— Возможно, вечером соберемся буквально на часик тренерским штабом, пообщаемся. Работа, прежде всего. Отдыхать будем после окончания сезона.

— Подопечным можно будет употребить больше сладостей?

— По традиции заказывается большой торт. Задуем свечи и поделим его на всю команду (улыбается).

— Какой самый необычный подарок получали в день рождения?

— Наверное, от команды на 50 лет — серебряную козацкую булаву, которая красуется в моем кабинете.

— Сбор в Турции набирает обороты?

— Да. Слава Богу все живи-здоровы. Единственный минус заключается в том, что погода сейчас не балует, идут дожди. Хотя поля пока в нормальном состоянии, мы вчера провели два занятия.

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