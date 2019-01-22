Айнтрахт избавился от защитника накануне матча против Шахтера в Лиге Европы

Новости спорта: Мексиканский защитник Карлос Сальседо продолжит карьеру на родине по семейным причинам.

Центральный защитник Айнтрахта Карлос Сальседо перешел в Тигрес, сообщает официальный твиттер мексиканского клуба.

Соглашение с 25-летним футболистом рассчитано на 4 года, другие детали сделки не разглашаются.

Мексиканец перебрался в клуб из Франкфурта летом 2017 года на правах аренды из Чиваса, а через год его контракт был выкуплен.

Центрбек провел за немецкую команду 32 матча во всех турнирах, но много пропустил из-за травмы лодыжки и перенесенной операции.

Сам Сальседо объяснил свое возвращение в Мексику семейными причинами.

Шахтер сыграет с Айнтрахтом в 1/16 финала Лиги Европы, первый матч пройдет 14 февраля в Харькове, ответный — 21 февраля в Германии.