Бразильский защитник может заменить Ракицкого в Шахтере

Шахтер заинтересован в правом защитнике Атлетико Минейро Эмерсоне, сообщает Mundo Deportivo.
Также 20-летним футболистом интересуются Барселона, Ливерпуль, Арсенал, Ювентус, Интер, Сампдория, Сассуоло, Боруссия Дортмунд, Лилль, Уотфорд, Порту, Валенсия и Бетис.
Информацию об интересе перечисленных клубов изданию подтвердил агент бразильца.
Эмерсон перебрался в Атлетико Минейро из Понте-Преты весной 2018 года и сыграл 23 матча (1 гол) в чемпионате Бразилии.
В настоящий момент фулбек выступает за сборную Бразилии U-20 на чемпионате Южной Америки, где сыграл оба матча команды.