Бразильский защитник может заменить Ракицкого в Шахтере

Новости спорта: Бразильский защитник Атлетико Минейро Эмерсон может перейти в донецкий Шахтер.

Шахтер заинтересован в правом защитнике Атлетико Минейро Эмерсоне, сообщает Mundo Deportivo.

Также 20-летним футболистом интересуются Барселона, Ливерпуль, Арсенал, Ювентус, Интер, Сампдория, Сассуоло, Боруссия Дортмунд, Лилль, Уотфорд, Порту, Валенсия и Бетис.

Информацию об интересе перечисленных клубов изданию подтвердил агент бразильца.

Эмерсон перебрался в Атлетико Минейро из Понте-Преты весной 2018 года и сыграл 23 матча (1 гол) в чемпионате Бразилии.

В настоящий момент фулбек выступает за сборную Бразилии U-20 на чемпионате Южной Америки, где сыграл оба матча команды.