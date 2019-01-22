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Бразильский защитник может заменить Ракицкого в Шахтере

Бразильский защитник может заменить Ракицкого в Шахтере
14:20 Сегодня Телеграф Спорт Арена

Новости спорта: Бразильский защитник Атлетико Минейро Эмерсон может перейти в донецкий Шахтер.

Шахтер заинтересован в правом защитнике Атлетико Минейро Эмерсоне, сообщает Mundo Deportivo.

Также 20-летним футболистом интересуются Барселона, Ливерпуль, Арсенал, Ювентус, Интер, Сампдория, Сассуоло, Боруссия Дортмунд, Лилль, Уотфорд, Порту, Валенсия и Бетис.

Информацию об интересе перечисленных клубов изданию подтвердил агент бразильца.

Кучер пока не планирует завершение карьеры

Эмерсон перебрался в Атлетико Минейро из Понте-Преты весной 2018 года и сыграл 23 матча (1 гол) в чемпионате Бразилии.

Шахтер подписал 17-летнего нападающего

В настоящий момент фулбек выступает за сборную Бразилии U-20 на чемпионате Южной Америки, где сыграл оба матча команды.

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ФК Шахтер, ФК Барселона, Футбол, УПЛ, Emerson, Новости футбола.
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