Чайковский третий раз будет выступать за Зарю

Новости спорта: Украинский футболист Игорь Чайковский вернулся в луганский клуб.

Очередным игроком, который пополнил состав луганской «Зари», стал 27-летний украинский полузащитник Игорь Чайковский, который подписал контракт с луганским клубом сроком на два с половиной года. Игрок уже проходит сборы вместе с командой.

Это третий раз, когда Чайковский будет выступать за «Зарю». Ранее игрок уже играл в составе «черно-белых» и провел в «Заре» в общей сложности пять лет. Футболист перешел в команду в 2010-м году. Затем на полтора сезона уходил в «Ильичевец», после чего вновь вернулся в стан команды Юрия Вернидуба. С 2017-го года Чайковский защищал цвета российского клуба «Анжи».

За все время Игорь сыграл за «Зарю» 155 матчей и забил три гола. Игрок будет выступать под №77.